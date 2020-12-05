Первушин не имеет претензий к игрокам «Тамбова» после разгрома от «Спартака»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал разгром от «Спартака» в 17-м туре Тинькофф-РПЛ (1:5). В игре не приняли участие несколько лидеров «Тамбова», которые бойкотировали матч из-за долгов по зарплате.

— Доволен игрой команды, доволен ребятами. Для многих был дебют, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — Они молодцы, а то, что на концовку не хватило, это прогнозируемо. Мало кто играл с таким уровнем сопротивления. Но ребята молодцы, сделали все, что могли.

— У вас только одна замена была?

— Не одна, но их было мало.

— Те, кто отказывался выходить в «старте», и на замену не могли выйти?

— Да, это их принципиальное решение. Не стали их дергать. Мы уже давно SOS говорим, нам нужна помощь от губернатора. Нельзя так отворачиваться от команды.

Поблагодарил ребят за игру, ни к кому претензий нет.