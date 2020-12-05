Первушин не имеет претензий к игрокам «Тамбова» после разгрома от «Спартака»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал разгром от «Спартака» в 17-м туре Тинькофф-РПЛ (1:5). В игре не приняли участие несколько лидеров «Тамбова», которые бойкотировали матч из-за долгов по зарплате.
— Доволен игрой команды, доволен ребятами. Для многих был дебют, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — Они молодцы, а то, что на концовку не хватило, это прогнозируемо. Мало кто играл с таким уровнем сопротивления. Но ребята молодцы, сделали все, что могли.
— У вас только одна замена была?
— Не одна, но их было мало.
— Те, кто отказывался выходить в «старте», и на замену не могли выйти?
— Да, это их принципиальное решение. Не стали их дергать. Мы уже давно SOS говорим, нам нужна помощь от губернатора. Нельзя так отворачиваться от команды.
Поблагодарил ребят за игру, ни к кому претензий нет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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