«Спартак» разгромил «Локомотив» в Черкизове. Это первая победа Тедеско

«Спартак» в гостевом матче 14-го тура чемпионата России разгромил «Локомотив» (3:0). Во втором тайме после трех голевых передач Зелимхана Бакаева отличились Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон (дважды).

Это первая победа «Спартака» под руководством Доменико Тедеско. Красно-белые прервали 6-матчевую (5 поражений, 1 ничья) серию без побед, они не выигрывали два месяца с матча в Самаре.

«Спартак» с 18 очками поднялся с 11-го на седьмое место и догнал «Урал».

«Локомотив» (29 очков) занимает третье место.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:0)

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Жемалетдинов, Мурило (Коломейцев, 78), Крыховяк, Баринов, Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Шюррле (Ларссон, 55), Крал, Умяров (Зобнин, 73), Бакаев (Гулиев, 84), Мельгарехо, Понсе.

Предупреждения: Джикия, 22. Игнатьев, 41. Баринов, 42. Бакаев, 45+1. Эдер, 71. Чорлука, 88.

Судьи: Еськов. Калугин, Мурашов (все — Москва).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

27 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 23863 зрителя.

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