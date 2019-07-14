"Спартак" продолжит поиски разыгрывающего хавбека

По данным "СЭ", срыв переговоров с 20-летним румыном Янисом Хаджи (перешел из "Виторула" в "Генк") и его аргентинским ровесником Алексисом Макаллистером ("Брайтон" отдал в аренду в "Бока Хуниорс") не означает, что красно-белые оставили попытки найти новичка на позицию центрального атакующего полузащитника.

Такой трансфер остается приоритетной целью клуба, москвичи рассчитывают решить этот вопрос. 26-летний Джано Ананидзе неубедительно провел на месте "десятки" матч 1-го тура с "Сочи" (1:0), а заменивший грузина на 65-й минуте 19-летний Михаил Игнатов по мнению тренерского штаба пока не готов к постоянным выходам в стартовом составе. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр