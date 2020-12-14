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«Спартак» показал события вокруг матча с «Сочи». Видео

11:18

«Спартак» представил видео, в котором показаны события матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). Встреча прошла 12 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи.

В ролике показано прибытие команды на стадион, разминка, выход красно-белых на поле, ключевые моменты встречи, эмоции Доменико Тедеско и его интервью.

- Отмененный гол Джордана, обидная роковая ошибка, а также буря эмоций на поле и за его пределами. Таким был огненный матч на стадионе «Фишт», предпоследний в этом году. Предматчевая прогулка по теплому декабрьскому Сочи и главные моменты игры — в нашем видео, — отмечается в сообщении.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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