«Спартак» показал идеальную игру Айртона в воротах

Пресс-служба «Спартака» в Twitter опубликовала видео, на котором защитник клуба Айртон на тренировке занял место в воротах.

Судя по кадрам, у 23-летнего бразильца это получается весьма неплохо.

«Кажется, Айртон начинал играть на другой позиции», — подписала пост пресс-служба москвичей.

В 14-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Урала» в субботу, 7 ноября. Начало — в 14.00 (мск).