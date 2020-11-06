«Спартак» показал идеальную игру Айртона в воротах
16:48
Пресс-служба «Спартака» в Twitter опубликовала видео, на котором защитник клуба Айртон на тренировке занял место в воротах.
Судя по кадрам, у 23-летнего бразильца это получается весьма неплохо.
«Кажется, Айртон начинал играть на другой позиции», — подписала пост пресс-служба москвичей.
В 14-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Урала» в субботу, 7 ноября. Начало — в 14.00 (мск).
Кажется, Лукас @AyrtonLucas начинал играть в футбол на другой позиции ? ? pic.twitter.com/kKATtqsqCH— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 6, 2020
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