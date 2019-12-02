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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

21:41
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«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео того, что осталось за кадром в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

Единственный мяч в этой игре забил в свои ворота Илья Кутепов. На 49-й минуте у «Зенита» красную карточку получил Магомед Оздоев.

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Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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