«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
21:41
«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео того, что осталось за кадром в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).
Единственный мяч в этой игре забил в свои ворота Илья Кутепов. На 49-й минуте у «Зенита» красную карточку получил Магомед Оздоев.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 27486Все опросы
Какого результата «Спартак» Тедеско добьется в этом сезоне?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...