«Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по Тедеско

Как стало известно «СЭ», «Спартак» подаст апелляцию на решение КДК РФС по дисквалификации Доменико Тедеско.

В понедельник тренер был дисквалифицирован на три матча Тинькофф РПЛ по итогам инцидента после игры против «Сочи» (0:1) в 18-го туре чемпионата России.

Клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью, после изучения которого и будет подана апелляция.

Напомним, Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, якобы тот оправлял немецкого специалиста домой в Германию.

После финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немецкого специалиста Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозинью.