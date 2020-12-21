РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по Тедеско

18:51
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», «Спартак» подаст апелляцию на решение КДК РФС по дисквалификации Доменико Тедеско.

В понедельник тренер был дисквалифицирован на три матча Тинькофф РПЛ по итогам инцидента после игры против «Сочи» (0:1) в 18-го туре чемпионата России.

Клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью, после изучения которого и будет подана апелляция.

Напомним, Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, якобы тот оправлял немецкого специалиста домой в Германию.

После финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немецкого специалиста Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозинью.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16666
Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир