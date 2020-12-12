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«Спартак» перед матчем с «Сочи» прогулялся по Адлеру

14:33
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Игроки «Спартак» перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» прогулялись по Адлеру.

Встреча пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место в таблице. «Сочи» — седьмой.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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