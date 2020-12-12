«Спартак» перед матчем с «Сочи» прогулялся по Адлеру
Игроки «Спартак» перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» прогулялись по Адлеру.
Встреча пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.
«Спартак» занимает второе место в таблице. «Сочи» — седьмой.
Прогулялись по солнечному Адлеру перед #СочиСпартак ? pic.twitter.com/sfBcgTDi8G— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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