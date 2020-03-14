«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Красно-белые набрали три очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, «Оренбург» идет на 11-й строчке.

В составе победителей по голу забили форварды Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон, а на последней минуте встречи отличился Резиуан Мирзов. У хозяев в середине первого тайма отличился Джоэль Фамейе.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку после общения с арбитром на повышенных тонах. Карточка стала четвертой в сезоне, таким образом, он пропустит матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала».

Отметим, что «Спартак» не мог обыграть «Оренбург» с июля 2018 года.

Все голы этого матча можно посмотреть — здесь.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Фамейе, 17 (1:0). Понсе, 44 (1:1). Ларссон, 71 (1:2). Мирзов, 90+4 (1:3).

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Аюпов, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Мишкич, Куат, Фамейе, Деспотович (Силла, 79).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Рассказов (Ещенко, 59), Крал, Ларссон, Бакаев (Мирзов, 73), Айртон, Соболев, Понсе (Мельгарехо, 73).

Предупреждения: Маслов, 29. Терехов, 45+3. Мишкич, 56. Айртон, 90+3.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Хатуев (Грозный).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

14 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».