«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»
«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Красно-белые набрали три очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, «Оренбург» идет на 11-й строчке.
В составе победителей по голу забили форварды Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон, а на последней минуте встречи отличился Резиуан Мирзов. У хозяев в середине первого тайма отличился Джоэль Фамейе.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку после общения с арбитром на повышенных тонах. Карточка стала четвертой в сезоне, таким образом, он пропустит матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала».
Отметим, что «Спартак» не мог обыграть «Оренбург» с июля 2018 года.
Все голы этого матча можно посмотреть — здесь.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
22-й тур
«Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1)
Голы: Фамейе, 17 (1:0). Понсе, 44 (1:1). Ларссон, 71 (1:2). Мирзов, 90+4 (1:3).
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Аюпов, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Мишкич, Куат, Фамейе, Деспотович (Силла, 79).
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Рассказов (Ещенко, 59), Крал, Ларссон, Бакаев (Мирзов, 73), Айртон, Соболев, Понсе (Мельгарехо, 73).
Предупреждения: Маслов, 29. Терехов, 45+3. Мишкич, 56. Айртон, 90+3.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Хатуев (Грозный).
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).
14 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».