«Спартак» не продаст Айртона за сумму меньше 10 миллионов

Руководство «Спартака» на данный момент не рассматривает вариант с продажей бразильского защитника Айртона. По данным «СЭ», московский клуб не готов расставаться с игроком, если предложение по нему составит меньше 10 миллионов евро.

Накануне издание De Primeira сообщило, что 22-летний футболист красно-белых попал в сферу интересов «Порту». Португальский клуб рассматривает спартаковца в качестве возможной замены Алекса Теллеса, который может перейти в «ПСЖ».

По нашим данным, в «Спартаке» считают, что в будущем цена на Айртона возрастет, а потому сейчас расставаться с ним преждевременно. Кроме того, летом, скорее всего, не будет продлен контракт с еще одним кандидатом на позицию левого защитника — Лоренсо Мельгарехо. В связи с этим уход Айртона возможен только за сумму от 10 миллионов евро, а таких предложений в столичный клуб не поступало.

Футболист был приобретен у «Флуминенсе» в декабре 2018 года за 7 миллионов евро. В сезоне-2019/20 Айртон провел 32 официальных матча во всех турнирах, в которых получил 4 желтые карточки. (Вячеслав Короткин)