В 15 матчах на стадионе «Открытие Арене» «Спартак» набрал 16 очков и сравнялся с «Динамо» и «Тамбовом» по домашним очкам в чемпионате-2019/20. Хуже всего на своем поле выступают «Крылья Советов», которым еще предстоит принять «Сочи» и «Оренбург».

Худшие домашние команды чемпионата-2019/20:

Клуб И В Н П М О Кр.Советов 14 2 5 7 13-18 11 Оренбург 15 3 4 8 13-19 13 Ахмат 15 2 8 5 13-21 14 Арсенал 15 5 3 8 21-24 15 Динамо 14 4 4 6 12-14 16 Спартак 15 4 4 7 14-16 16 Тамбов 14 5 1 8 18-17 16 Рубин 13 5 2 6 7-11 17 Урал 14 5 2 7 22-27 17

Этот результат оказался для «Спартака» худшим в российской истории. В провальном чемпионате-2004 под руководством Невио Скалы и Владимира Федотова красно-белые набрали 21 очко, в 2003 и 2008 годах = по 22. Лучше всего москвичи играли дома в чемпионском сезоне-2016/17. Тогда команда Массимо Карреры выиграла на своем поле 14 раз, уступив только «Уфе». (Кирилл Бурдаков)

Худшие домашние сезоны «Спартака»: