«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые ведут со счетом 2:0 после первого тайма

«Спартак» побеждает «Крылья Советов» после первого тайма домашнего матча 18-го тура РПЛ.

У красно-белых голы забивали Квинси Промес — на 2-й минуте, и Александр Соболев — на 8-й.

Также нидерландский форвард дважды проверял каркас ворот самарцев. Сначала Промес пробил издали в перекладину, а затем со штрафного попал в штангу ворот Ивана Ломаева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.