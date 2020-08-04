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«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы»

10:20
Ибрагим Сангаре. Фото Icon Sport
Ибрагим Сангаре. Фото Icon Sport
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По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре. Контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 9,5 миллиона евро.

Сангаре — воспитанник «Тулузы» и выступает за команду с 2016 года. Всего на его счету 84 встречи, в которых он забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. (Вячеслав Короткин)

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