«Спартак» заморозил переговоры по Гуго

Как стало известно «СЭ», переговоры по трансферу защитника «Атлетику Минейру» Гуги Гомеса в «Спартак» на данный момент приостановлены. У красно-белых появились сомнения, что это лучший вариант для клуба.

Напомним, что переговоры по переходу 21-летнего футболиста начинал предыдущий генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро. За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин)