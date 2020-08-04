«Спартак» заморозил переговоры по Гуго
10:10
Как стало известно «СЭ», переговоры по трансферу защитника «Атлетику Минейру» Гуги Гомеса в «Спартак» на данный момент приостановлены. У красно-белых появились сомнения, что это лучший вариант для клуба.
Напомним, что переговоры по переходу 21-летнего футболиста начинал предыдущий генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Ранее сообщалось, что трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро. За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...