«Спартак» дома проиграл «Уралу»

«Спартак» на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России премьер-лиги проиграл «Уралу» (1:2). В первом тайме четвертый гол в РПЛ забил лучший бомбардир красно-белых — защитник Самюэль Жиго. После перерыва гости ответили точными ударами нападающего Владимира Ильина и полузащитника Отмана Эль-Кабира.

В составе «Спартака» дебютировал полузащитник Алекс Крал, у «Урала» свой первый матч в премьер-лиге провел 24-летний вратарь Олег Баклов.

Команда Олега Кононова с 14 очками остался на шестом месте, команда Дмитрия Парфенова с 13 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (1:0)

Голы: Жиго, 12 (1:0). Ильин, 48 (1:1). Эль-Кабир, 60 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Джикия, Жиго, Айртон, Ларссон (Понсе, 61), Крал, Зобнин, Тил, З.Бакаев, Шюррле.

«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Аугустыняк, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир (Насыров, 90+2), Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

Предупреждения: Эль-Кабир, 42. Аугустыняк, 55. Тил, 64. Ароян, 69. Жиго, 84. Рассказов, 90+1.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Жвакин (Ленинградская область).

14 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

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