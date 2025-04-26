«Спартак» — ЦСКА: Левников правильно удалил Бабича

На 90+3-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (1:2) судья Кирилл Левников поступил правильно, наказав предупреждением Срджана Бабича.

Для спартаковца оно стало вторым в этой игре, за ним последовали красная карточка и удаление.

Рефери увидел, что после розыгрыша углового Бабич сыграл рукой, попытавшись переправить мяч в ворота. Левников мгновенно оценил случившееся и вынес верный вердикт.

Красная карточка в матче с ЦСКА стала для Бабича первой в сезоне-2024/25. Футболист пропустит игру 27-го тура РПЛ против «Факела».