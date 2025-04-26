«Спартак» — ЦСКА: видео голов

ЦСКА в гостях переиграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

44-я минута. Сауль Гуарирапа — 0:1

87-я минута. Эсекьель Барко, с пенальти — 1:1

89-я минута. Кристиян Бистрович — 1:2

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.