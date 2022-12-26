«Спартак» анонсировал выход документального фильма о защитнике Жиго

«Спартак» анонсировал выход документального фильма о бывшим защитнике московского клуба Самюэле Жиго.

Премьера состоится во вторник, 27 декабря. Фильм будет показан на YouTube-канале красно-белых.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года, провел 110 матчей и забил 10 мячей.

В январе 2022 года клуб объявил о переходе футболиста в «Марсель», но защитник продолжил выступать за красно-белых на правах аренды до конца сезона.