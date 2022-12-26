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Сегодня, 22:03

«Спартак» анонсировал выход документального фильма о защитнике Жиго

Иван Шитик
Корреспондент
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Самюэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» анонсировал выход документального фильма о бывшим защитнике московского клуба Самюэле Жиго.

Премьера состоится во вторник, 27 декабря. Фильм будет показан на YouTube-канале красно-белых.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года, провел 110 матчей и забил 10 мячей.

В январе 2022 года клуб объявил о переходе футболиста в «Марсель», но защитник продолжил выступать за красно-белых на правах аренды до конца сезона.

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
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