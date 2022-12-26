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Источник: защитник «Краснодара» Рамирес попал в сферу интересов «Эспаньола»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес попал в сферу интересов «Эспаньола», утверждает «РБ Спорт».

Испанский клуб проявлял интерес к Рамиресу еще летом, но до конкретного предложения дело не дошло. Сейчас же «Эспаньол» намерен сделать «Краснодару» предложение по аренде 28-летнего эквадорца.

Контракт Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамирес принял участие в 20 матчах за «быков» во вех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ispanskij-klub-proyavlyaet-interes-k-zashhitniku-krasnodara-ramiresu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кристиан Рамирес
ФК Краснодар
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