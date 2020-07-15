«Спартак» — «Ахмат»: Понсе открыл счет в матче, но гол отменили из-за офсайда
15 июля 2020, 18:35
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 29-й минуте матча 29-го тура РПЛ, но гол отменили после подсказки видеоарбитров.
Гол 23-летнего Понсе не был засчитан из-за того, что защитник Самюэль Жиго находился в офсайде в момент подачи с углового.
Видео с незасчитанным голом Понсе:
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