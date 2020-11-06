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«Сочи» — «Уфа»: Терехов открыл счет

20:11
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов отличился в начале второго тайма матча 14-го тура РПЛ против «Уфы». Он открыл счет в матче — 1:0.

Сочи — Уфа

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