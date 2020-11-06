В трех ключевых эпизодах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Уфа» (1:1) арбитр Николай Волошин принимал разные решения. Возможно, не со всеми из них согласится экспертно-судейская комиссия, если она займется оценкой его работы.

На 3-й минуте судья верно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда могло показаться, что Константин Плиев сыграл правой рукой. Волошин предложил выполнить угловой удар и был прав: мяч попал защитнику либо в грудь, либо в плечо.

На 69-й минуте к воротам «Уфы» убегал Антон Заболотный, в итоге в борьбе с Алексеем Никитиным упавший в штрафной площади этой команды. Второй ассистент Денис Березнов ошибочно зафиксировал у нападающего положение «вне игры», Волошин назначил свободный удар, реагируя на сигнал своего помощника.

Хотя, если верить видеоповторам, Никитин подтолкнул Заболотного, случилось это внутри штрафной площади. В офсайде Заболотный не находился, толчок в спину был. Значит, возникли основания для назначения пенальти. Но арбитр к такому наказанию не прибег.

На 82-й минуте Волошин снова ошибся. Но его ошибку исправили видеоассистенты Павел Шадыханов (тот самый арбитр, который в среду не удалил игрока «СКА-Хабаровск», сломавшего нос футболисту «Рубина»), и Дмитрий Мосякин. Спустя три минуты судья, изучив видеоповторы, все-таки назначил пенальти в ворота «Сочи». Он определил, что Иван Миладинович в единоборстве с Вячеславом Кротовым «доехал» до соперника, ударил его в правый голеностоп и сбил. (Александр Бобров)