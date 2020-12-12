«Сочи» — «Спартак»: был ли фол в штрафной на Заболотном?
На 62-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) арбитр Игорь Панин принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте то ли у самой штрафной площади, то ли на линии штрафной случилось единоборство Павла Маслова и Антона Заболотного. Сочинский нападающий упал, но столкновение было игровым. Судья не оценил действия спартаковца как нарушение правил, с его решением согласились видеоасссистенты, пенальти назначен не был.
(Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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