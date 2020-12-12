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«Сочи» — «Спартак»: был ли фол в штрафной на Заболотном?

18:39
12 декабря. Сочи. Момент с участием Антона Заболотного. 12 декабря. Сочи. Момент с участием Антона Заболотного.
12 декабря. Сочи. Момент с участием Антона Заболотного.
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На 62-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) арбитр Игорь Панин принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте то ли у самой штрафной площади, то ли на линии штрафной случилось единоборство Павла Маслова и Антона Заболотного. Сочинский нападающий упал, но столкновение было игровым. Судья не оценил действия спартаковца как нарушение правил, с его решением согласились видеоасссистенты, пенальти назначен не был.

(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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