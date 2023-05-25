«Сочи» сохраняет интерес к игроку «Зенита» Алипу

Защитник «Зенита» Нуралы Алип остается в сфере интересов «Сочи», сообщает Metaratings.ru.

Ранее весной уже сообщалось, что «Сочи» проявляет интерес к Алипу, когда черноморскую команду возглавлял Курбан Бердыев.

23-летний казахстанский футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел 23 матча за петербургскую команду, не отметившись в них результативными действиями.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 28 туров. В апреле Бердыев покинул сочинскую команду, и на данный момент и.о. главного тренера «Сочи» является Дмитрий Хохлов.