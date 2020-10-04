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«Сочи» — «Ростов»: Турбин удалил с поля Норманна после фола Нобоа

17:55
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн был удален с поля на 63-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Главный арбитр встречи Евгений Турбин показал 24-летнему норвежцу вторую желтую карточку.

Сперва на Норманне сфолил игрок сочинцев Кристиан Нобоа, которому судья показал желтую карточку. После этого эпизода хавбек дончан начал возмущаться и пошел вслед за 35-летним эквадорцем. Судья встал перед Норманном и удалил его с поля.

Сочи — Ростов

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