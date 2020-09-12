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«Сочи» победил «Ахмат» и вышел на первое место в РПЛ. Нобоа возглавил гонку бомбардиров

20:58
12 сентября. 7-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Сочи». Фото ФК «Ахмат».
12 сентября. 7-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Сочи». Фото ФК «Ахмат».
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«Сочи» победил «Ахмат» в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России. Сочинцы одержали на выезде минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Кристиан Нобоа. Эквадорец забивает уже пятый гол в нынешнем сезоне, что позволило ему выйти в лидеры гонки бомбардиров.

После этого успеха «Сочи» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Правда, у «Спартака» и «Зенита» остается по матчу в запасе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — 0:1 (0:1)

Гол: Нобоа, 24.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич, Ненахов (Иванов, 76), Тимофеев (Швец, 85), Ильин (Харин, 65), Бериша, Исмаэл (Умаев, 85), Понсе (Мелкадзе, 65).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Набиуллин, Маммана, Бурмистров, Жоаузинью (Юсупов, 73), Нобоа, Руденко (Пруцев, 73).

Предупреждения: Бурмистров, 39. Набиуллин, 90+2. Маргасов, 90+4.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).

12 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Сочи

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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