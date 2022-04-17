Федотов о матче с «Локомотивом»: «После таких игр очень много эмоций»
Федотов поделился эмоциями после ничьи между «Сочи» и «Локомотивом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог встречи матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«После таких игр очень много эмоций. Был футбол, были комбинации, были моменты. Мы приложили максимум усилий, чтобы вырвать победу и самоотверженно действовали в защите. Мы смогли заработать очко, которое двигает нас вперед», — цитирует тренера сайт «Сочи».
«Сочи» после 25 матчей набрал 43 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 38 очками в 24 играх располагается на шестой строчке.
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|
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|5
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|
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|
5
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|
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|
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
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|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
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|25.04
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Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
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|
|
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|
|
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|1
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