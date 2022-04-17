Федотов о матче с «Локомотивом»: «После таких игр очень много эмоций»

Федотов поделился эмоциями после ничьи между «Сочи» и «Локомотивом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог встречи матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«После таких игр очень много эмоций. Был футбол, были комбинации, были моменты. Мы приложили максимум усилий, чтобы вырвать победу и самоотверженно действовали в защите. Мы смогли заработать очко, которое двигает нас вперед», — цитирует тренера сайт «Сочи».

«Сочи» после 25 матчей набрал 43 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 38 очками в 24 играх располагается на шестой строчке.