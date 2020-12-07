«Сочи» прервал серию «Ахмата» из пяти матчей без поражений
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы на своем поле взяли верх со счетом 2:0.
Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Марко Дуганджич и Артур Юсупов. При этом у «Ахмата» был хороший шанс открыть счет в матче, но Сослан Джанаев отбил удар Бернарда Бериши с пенальти.
«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице, опередив как раз «Ахмат». Грозненский клуб прервал удачную серию из пяти матчей без поражений.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
17-й тур
«Сочи» — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (2:0)
Голы: Дуганджич, 31 (1:0). Юсупов, 45+3 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бериша, 17 (вратарь)
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Новосельцев, Маммана, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа (Заика, 85), Руденко (Д.Пруцев, 75), Дуганджич (Варданян, 85).
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов (Быстров, 46), Тимофеев (Иванов, 81), Бериша (Адуев, 70), Харин, Исмаэл (Альсултанов, 70), Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе.
Предупреждения: Ненахов, 41. Дуганджич, 43. Маммана, 49. Маргасов, 60.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).
ВАР: Сухой (Люберцы). Воронцов (Ярославль).
7 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 2663 зрителя.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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