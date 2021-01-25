Соболев верит, что Тедеско может остаться в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что главный тренер москвичей Доменико Тедеско продолжить тренировать команду.
«Да, меня удивило решение Тедеско покинуть «Спартак». Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться — никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико — наш тренер, мы — его игроки», — заявил Соболев в интервью «Чемпионату».
Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.
На данный момент москвичи занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками, отставая от лидера, «Зенита», на 6 очков.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4251143-aleksandr-sobolev-pro-god-v-spartake-uhod-kokorina-i-tedesko-sbory-v-dubae-i-zlost.html
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