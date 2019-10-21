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Соболев получил удар локтем по лицу в матче с «Оренбургом»

09:54
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев поделился эмоциями после победы в матче 13-го тура чемпионата России над «Оренбургом» (1:0). Игрок получил по ходу матчу удар по лицу и давал интервью с синяком на щеке.

— Это в первом тайме локтем попали. Сильно досталось? Так, нормально, — рассказал Соболев клубному Youtube-каналу.

Чувствуется ли повышенное внимание со стороны соперников? Немного. К примеру, когда вынос от ворот, то меня все время теперь держат два игрока.

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