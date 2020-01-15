Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на тренировочный сбор. Им интересуются «Рубин» и «Динамо»

«Крылья Советов» отправились на учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Первый сбор пройдет в турецком Белеке. Тренерский штаб Миодрага Божовича определил 25 футболистов, которые начнут подготовку к весенней части сезона. Отметим, что в списке игроков нет нападающего Александра Соболева, который является лучшим бомбардиром клуба. Им интересуются «Рубин» и «Динамо».

Состав команды на тренировочный сбор:

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников.

Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин.

Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.

Также на сбор команды отправился полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов.

Голкипер Евгений Конюхов будет готовиться к возобновлению сезона в составе молодежной команды «Крыльев Советов», с которой примет участие в Кубке ФНЛ. Полузащитник Данила Смирнов отправился на первый сбор в составе «Торпедо». Предполагается, что весеннюю часть сезона Данила проведет в московском клубе на правах аренды.

Полузащитник Максим Канунников из-за травмы пропустит весеннюю часть сезона и будет восстанавливаться по индивидуальной программе.