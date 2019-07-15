Смолова решили поберечь. У него небольшая травма

Как стало известно "СЭ", нападающий "Локомотива" Федор Смолов пропускает встречу 1-го тура премьер-лиги против "Рубина" из-за небольшого мышечного напряжения. Ничего серьезного с 29-летним футболистом сборной России не произошло - тренерский штаб железнодорожников просто решил поберечь его и не рисковать (Вячеслав Короткин).

Напомним, в текущем сезоне Смолов провел один матч за "Локо" в Суперкубке России против "Зенита" (3:2) и забил 1 гол.

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