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СМИ: Нобоа пропустит восемь недель

12:05
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получил травму задней поверхности бедра и вынужден будет пропустить восемь недель, сообщает эквадорское издание Рrimicias.

По данным источника, 35-летний игрок получил травму во время матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

Сам футболист уже подтвердил изданию данную информацию.

«У меня был едва ли не лучший год в карьере, удавалось забивать, раздавать передачи. А потом почувствовал боль в матче с «Зенитом», пришлось просить замену, я не думал, что все будет настолько серьезно», — признался эквадорец.

В нынешнем сезоне Нобоа провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.

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