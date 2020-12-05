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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий рассказал подробности о травме Шатова

16:27
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3).

— Нечего комментировать. Мы допустили слишком много грубых и необъяснимых ошибок. Они напрямую повлияли на результат.

?У Шатова повреждение задней поверхности бедра. Насколько серьезное — поймем, когда сделаем обследование.

(Наталья Юрина)

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