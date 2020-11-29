Слуцкий после победы над ЦСКА постебался над Дзюбой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в очередной раз постебался над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в Instagram. В сегодняшней встрече 16-го тура Тинькофф-РПЛ казанцы обыграли ЦСКА (1:0), единственный мяч провел Джордже Деспотович.

«Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его Инстаграм. Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас, да, Артем Дзюба?» — написал Слуцкий в посте.

В комментарии пришел сам Дзюба и написал: «Согласен полностью».

«Еще бы!» — ответил Слуцкий.

«О как мы заговорили?» — парировал футболист.