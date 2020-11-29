Слуцкий после игры с ЦСКА рассказал о состоянии Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) рассказал о сроках возвращения хавбека Хвичи Кварацхелии.

19-летний Кварцхелия заразился коронавирусом во время выступления за сборную Грузии.

— Пока ничего не поменялось с момента объявления его диагноза в сборной. Он находится на территории Грузии, ждем, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя примерно в одно время все это с ними произошло. Кварацхелия пока что нет, — сказал Слуцкий. (Рустам Имамов)