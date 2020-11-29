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Слуцкий после игры с ЦСКА рассказал о состоянии Кварацхелии

19:28
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) рассказал о сроках возвращения хавбека Хвичи Кварацхелии.

19-летний Кварцхелия заразился коронавирусом во время выступления за сборную Грузии.

— Пока ничего не поменялось с момента объявления его диагноза в сборной. Он находится на территории Грузии, ждем, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя примерно в одно время все это с ними произошло. Кварацхелия пока что нет, — сказал Слуцкий. (Рустам Имамов)

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