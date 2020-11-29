Слуцкий перед матчем с ЦСКА рассказал о кадровых проблемах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда всю неделю пыталась решить кадровые проблемы.

— Основная задача: чтобы футболисты, которые отсутствовали, все-таки появились. Пытались мы решить свои кадровые проблемы. Сегодня два футболиста в стартовом составе. Это Старфельт и Игнатьев. Два футболиста, которые не могли сыграть в прошлом матче, сегодня на скамейке запасных. Это Деспотович и Ин Бом. Это основное, что мы пытались сделать на этой неделе.

— Что по Уремовичу и Хвиче?

— Кварацхелия еще болеет. Не можем давать прогнозы. Уремович продолжает восстанавливаться от задней поверхности бедра, которую получил в сборной Хорватии. У него есть большие шансы принять участие в следующей игре.