РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий перед матчем с ЦСКА рассказал о кадровых проблемах «Рубина»

16:22
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда всю неделю пыталась решить кадровые проблемы.

— Основная задача: чтобы футболисты, которые отсутствовали, все-таки появились. Пытались мы решить свои кадровые проблемы. Сегодня два футболиста в стартовом составе. Это Старфельт и Игнатьев. Два футболиста, которые не могли сыграть в прошлом матче, сегодня на скамейке запасных. Это Деспотович и Ин Бом. Это основное, что мы пытались сделать на этой неделе.

— Что по Уремовичу и Хвиче?

— Кварацхелия еще болеет. Не можем давать прогнозы. Уремович продолжает восстанавливаться от задней поверхности бедра, которую получил в сборной Хорватии. У него есть большие шансы принять участие в следующей игре.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир