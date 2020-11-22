Слуцкий оценил игру «Рубина» с «Ростовом» и Тарасова в центре обороны

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего матча 15-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (0:2) констатировал: на фоне кадровых потерь его команде не удалось избежать первой ошибки с пропущенным голом. Казанцы провели встречу без Хвичи Кварацхелии, Карла Старфельта, Хвана Ин Бома (положительные тесты на коронавирус), а также заболевшего Ивана Игнатьева и травмированных Филипа Уремовича и Джордже Деспотовича.

— Прекрасно понимали, что в условиях кадровой ограниченности вряд ли удастся какая-то сверхвыстроенная системная игра, — сказал Слуцкий в послематчевом комментарии. — Основной упор был сделан на то, что необходимо сыграть максимально правильно, пытаться все-таки создавать какие-то моменты (понятно, сложно было сделать так, чтобы они возникали системно) и не допустить ошибок в обороне. Несмотря на перестроения в этой линии, считаю, мы вполне могли нормально, хорошо обороняться. Понимали, что игра, скорее всего, пойдет до ошибки, до эпизода с пропущенным или забитым мячом. К сожалению, вторую игру подряд эту ошибку допускаем мы.

— Почему в центре обороны решили выпустить Тарасова, а не, например, Меркулова, а в атаке — не Косарева или Климова?

— Косарев и Климов все-таки слишком юны, у них совсем нет опыта. Хотели сыграть без выраженного нападающего с тройкой быстрых, легких футболистов в группе атаки, с взаимным изменением позиций. А Тарасов имеет опыт игры центрального защитника, в отличие от Меркулова, который никогда в жизни ни разу не играл на этой позиции. В целом Тарасов справился со своими функциями, он совершил ошибку не в оборонительной ситуации, а «на мяче», когда был забит второй гол. Эту ошибку было сложнее предположить, она точно не связана никак с позицией. А в обороне он отыграл нормально, как может. (Артем Агапов)