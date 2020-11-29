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Слуцкий — о Деспотовиче: «У него спазмировались икроножные мышцы, но риск был оправдан»

19:21
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победного матча с ЦСКА (1:0) в 16-м туре Тинькофф чемпионата России рассказал о состоянии здоровья сербского нападающего своего клуба Джорже Деспотовича. Футболист вышел на замену во втором тайме, забил гол, но затем снова был заменен.

«У него была травма, мы очень рисковали, когда решили выпустить его на поле сегодня. Он провел всего одну тренировку в общей группе. Сейчас у него спазмировались икроножные мышцы, он был не готов играть на таком большом поле. Но риск был оправдан, надеемся, что ничего серьезного не произошло, и мы сможем подготовить его на большее игровое время к встрече с «Локомотивом», — сказал Слуцкий. (Рустам Имамов)

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