Скульптура Мамаева и Кокорина появилась в подводном музее дайвинг-центра Анапы

Скульптура "борющихся за свободу" российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина появилась в подводном музее одного из дайвинг-центров Анапы. Об этом сообщил руководитель заведения Павел Гуревич-младший. По его словам, скульптура массой порядка двух тонн установлена на глубине 6-7 метров.

– Скульптура была сделана не в честь Мамаева и Кокорина, а это скульптура футболистов, безымянных… Люди которые погружаются…, – цитирует "РИА Новости" Гуревича. – их начали величать "Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Черного моря". Мы подхватили эту тему, сделали эту табличку, установили ее на дне. И теперь она так называется. Позы у них такие… когда футболисты борются за мяч, рвутся, прорываются. Это придумал народ.