Сколько матчей пропустит защитник «Крыльев Советов» Анюков?

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков, удаленный в конце матча с «Оренбургом», может быть дисквалифицирован на несколько игр. Самарец нанес удар сопернику — Андреа Чуканову. Арбитр Василий Казарцев квалифицировал это нарушение как «агрессивное поведение, удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры». В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией на срок до четырех матчей.

В следующих турах «Крылья Советов» играют с «Зенитом» (дома, 27 октября), «Рубином» (дома, 4 ноября), «Спартаком» (в гостях, 9 ноября) и ЦСКА (в гостях, 24 ноября). (Александр Бобров)