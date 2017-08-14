Симоне Индзаги: "Лацио" хотел реабилитироваться за проигрыш в финале Кубка Италии"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (3:2) отметил, что команда все лето готовилась к этой встрече. По его словам, римляне хотели реабилитироваться за проигрыш в финале итальянского Кубка.

- Гол Дибалы в добавленное время? К сожалению, матч длится до последней минуты, - цитирует Rai Sport Индзаги. - Но, на мой взгляд, справедливость восторжествовала, когда Мурджа забил на 3-й добавленной минуте. На протяжении всей встречи "Лацио" заслуживал выиграть Суперкубок Италии и был вознагражден за свои усилия.