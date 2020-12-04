Шварц сообщил о состоянии травмированных игроков «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— По Скопинцеву не можем пока сказать. Он частично тренировался с нами. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Игбун? Он полноценно тренируется с командой, начиная со вторника. Долгое время он находился в лазарете — 6 недель и даже более. Нжи? Вчера полноценно тренировался. Завтра сможем принять решение по его участию в матче с Тулой.

(Наталья Юрина)