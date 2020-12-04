Шварц сообщил о состоянии травмированных игроков «Динамо»
14:35
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
— По Скопинцеву не можем пока сказать. Он частично тренировался с нами. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Игбун? Он полноценно тренируется с командой, начиная со вторника. Долгое время он находился в лазарете — 6 недель и даже более. Нжи? Вчера полноценно тренировался. Завтра сможем принять решение по его участию в матче с Тулой.
(Наталья Юрина)
Следующий матч
16:30 06/12/2020
+2 =5 -3 (11 - 13)
6.44
6.20
6.03
5.72
5.72
5.72
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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