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Шварц рассказал о работе «Динамо» над «стандартами»

14:50
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о работе команды над стандартными положениями перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— «Стандарты» «Динамо»? Мы больше отрабатывали стандартные положения в обороне. Над атакой работаем на тренировках. Нужно более детально обращать на это внимание. Требуется время. В команде есть те, кто исполняют стандарты. Это, например, Шиманьски. Есть и те, кто хорошо играет головой. Надо улучшать этот компонент, чтобы забивать. По соперникам мы анализирует и стандарты в обороне, и в нападении. Эту аналитику мы повторяем на тренировках. Здесь важно, чтобы у нас была уверенность. Она будет приходить через определенное количество повторений. Надо понимать, как мы будем обороняться при стандартах.

(Наталья Юрина)

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Динамо
П Н В В В
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С. Шиманьски
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