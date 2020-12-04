Шварц рассказал о работе «Динамо» над «стандартами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о работе команды над стандартными положениями перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— «Стандарты» «Динамо»? Мы больше отрабатывали стандартные положения в обороне. Над атакой работаем на тренировках. Нужно более детально обращать на это внимание. Требуется время. В команде есть те, кто исполняют стандарты. Это, например, Шиманьски. Есть и те, кто хорошо играет головой. Надо улучшать этот компонент, чтобы забивать. По соперникам мы анализирует и стандарты в обороне, и в нападении. Эту аналитику мы повторяем на тренировках. Здесь важно, чтобы у нас была уверенность. Она будет приходить через определенное количество повторений. Надо понимать, как мы будем обороняться при стандартах.

(Наталья Юрина)