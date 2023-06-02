Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Шпилевский: «Бувач сказал, что считает меня идеальным тренером для «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на интерес к себе со стороны «Динамо».

«Из России были предложения еще несколько месяцев назад, но я все предложения отклонил. Конечно, приятно, когда управленцы к тебе обращаются, но на данном этапе это было бы неправильно. Я всегда держу своё слово. То доверие, которое в меня вкладывают, пытаюсь оправдать.

Общение с «Динамо» тоже было. Когда я еще в «Кайрате» был, мы с ними уже общались, у них был интерес. И сейчас тоже Бувач высказал мнение, что он считает меня идеальным тренером на данный момент в «Динамо». Приятно, когда такой большой клуб обращается, это большая честь.

Но сейчас мы стали чемпионами с «Арисом», с большой вероятностью мы будем начинать Лигу чемпионов со второго раунда. Я уверен, что с этой командой мы еще не добились своего пика, поэтому я верю, что мы можем даже в Лиге чемпионов чуть-чуть пошуметь», – цитирует Шпилевского Metaratings.

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpilevskii-buvach-skazal-chto-schitaet-menya-idealnym-trenerom-dlya-dinamo-no-s-arisom-my-mozhem-poshumet-v-lch-255757/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Алексей Шпилевский
Желько Бувач
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геннадий Орлов считает, что Аршавин не раскрыл свой потенциал на сто процентов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости