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Шиманьски — лучший ассистент РПЛ в нынешнем сезоне

18:51
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски отдал пять результативных передач в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, сообщает Twitter лиги.

На втором месте с четырьмя голевыми передачами Федор Чалов и Никола Влашич (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив») и Джордан Ларссон («Спартак).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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