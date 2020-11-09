Шиманьски — лучший ассистент РПЛ в нынешнем сезоне
18:51
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски отдал пять результативных передач в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, сообщает Twitter лиги.
На втором месте с четырьмя голевыми передачами Федор Чалов и Никола Влашич (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив») и Джордан Ларссон («Спартак).
? Лучшие ассистенты #ТинькоффРПЛ после 14 туров— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 9, 2020
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