«Тамбов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:0) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Точку в матче установил Антон Килин, забивший после результативной передачи голкипера Гиорги Шелии. Он помог партнеру выйти один на один.

Шелия — первый голкипер в текущем сезоне чемпионата России, выполнивший голевой пас. Результативной передачей также отметился Александр Максименко. Он сделал это в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:2).