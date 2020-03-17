Шелия — первый вратарь, сделавший голевую передачу в текущем сезоне РПЛ
07:49
«Тамбов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:0) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Точку в матче установил Антон Килин, забивший после результативной передачи голкипера Гиорги Шелии. Он помог партнеру выйти один на один.
Шелия — первый голкипер в текущем сезоне чемпионата России, выполнивший голевой пас. Результативной передачей также отметился Александр Максименко. Он сделал это в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:2).
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи