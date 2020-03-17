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Шелия — первый вратарь, сделавший голевую передачу в текущем сезоне РПЛ

07:49
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«Тамбов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:0) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Точку в матче установил Антон Килин, забивший после результативной передачи голкипера Гиорги Шелии. Он помог партнеру выйти один на один.

Шелия — первый голкипер в текущем сезоне чемпионата России, выполнивший голевой пас. Результативной передачей также отметился Александр Максименко. Он сделал это в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:2).

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