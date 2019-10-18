Шаронов объяснил, почему в штабе «Рубина» нет аналитика

Тренер «Рубина» Роман Шаронов отметил, что аналитик должен уметь понимать контекст происходящего.

— Почему у нас в штабе нет аналитика? — Надо понимать, что из себя представляет современный аналитик, — цитирует sport.business-gazeta Шаронова. К примеру, анализ по противнику — лучше, когда аналитик вживую едет и смотрит игру, разбирает её досконально, делает отчет. По нашей игре тоже. Нужны не просто цифры, надо понимать контекст.

Нужно, чтобы тренерский штаб и аналитики мыслили в одном направлении. Как они расценивают владение мячом? Какая передачи конструктивная? Все это относительно.

«Рубин» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, ближайший матч проведет 19 октября на выезде против «Спартака» в рамках 13-го тура чемпионата России. Начало встречи в 16.30 по московскому времени.

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