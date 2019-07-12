Шаронов назвал задачи "Рубина" на новый сезон

Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов рассказал о состоянии команды накануне 1-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом"​. Он также назвал задачи команды на новый сезон.

– Три недели назад вы сказали, что команда укомплектована на 30 процентов. Сейчас насколько? И довольны ли вы тем, как она укомплектована?

– Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич Сайманов всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идет определенное становление команды, поэтому на данный момент все хорошо.

– Что касается чисто тактической подготовки, осваиваемости тренерских требований насколько команда готова к сезону?

– Понятно, что не так много времени, но это оправдание, на которое мы не будем ссылаться. Есть определенные шаги вперед в плане понимания игроками того, что мы хотим. Естественно, работы еще очень много.

– В матче с ЦСКА команда нанесла один удар в створ, четыре гола пропустила. Насколько эта игра и остальные спарринги показательны?

– Если говорить по счету, да, мы провалили игру. Но контрольные матчи мы использовали для информации по нашей команде, по нашей игре. Есть положительные моменты, есть моменты, которые мы провалили. Надо оставить то, что получалось, и убрать то, что нет.

– В вашем программном интервью после вашего назначения не было сказано о задачах. Сейчас можете озвучить задачи, которые стоят перед командой на сезон?

– Задача – играть в футбол. Думаю, что основная задача – чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное.

– В последних матчах место в воротах занимал Юрий Дюпин. Он будет основным в сезоне?

– У нас было не так много игр, чтобы определиться с номером один. Скорее всего, Юра будет играть сейчас, но в футболе есть конкуренция, будем смотреть, как все будет складываться дальше.

– Команда сильно обновилась. Кто будет капитаном?

– Пока еще выбор мы не сделали.

– Судя по стартовому составу в последних двух матчах было только одно изменение.

– Еще у нас есть день сегодня, завтра, Понятно, что могут быть любые изменения. Определенный план на игру и по составу есть, но есть время.

– Владимир Гранат в каком состоянии?

– Он восстанавливается. Подходит уже.

– Другие травмированные есть?

– Мелкие травмы, в целом все нормально.

– Трансферная кампания еще не закрыта у "Рубина"?

– Когда трансферное окно закрывается? Еще нескоро.

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