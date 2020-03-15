Шамиль Газизов: «Когда команда вернется в «Уфу», возможно, сдадим тесты на коронавирус»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) рассказал о том, какие меры принимаются в команде в связи с угрозой коронавируса.

— Какая сейчас атмосфера в команде в связи с коронавирусом? Не боялись ехать в Москву?

— Да нет. Все шикарно. Вы же видели, я с вами за руки здоровался. Понятно, что ситуация пограничная. Надо принимать определенные меры гигиены. Надо стараться соблюдать медицинские требования. Мы это делаем. Наша команда уже давно находится на сборах, с 13-го января не были дома. Ребята — молодцы. Терпели. Все хотят к семьям.

— Не слышно ли, будут в Башкортостане вводиться какие-то ограничения?

— Это вопрос к правительству республики. Я отвечаю только за футбол.

— В команде есть дополнительные меры защиты, например, рекомендации, мыть руки чаще?

— Мы это делаем. Ежедневно принимаем гигиенические меры, даже усилили их. Через каждые три-четыре часа измеряем у ребят температуру. Наш медицинский штаб очень сильно задействован. Пьем таблетки, а помогают они или нет — не знаю.

— В команде кто-то есть с простудой, температурой?

— Сейчас таких нет. 15-16 января у нас ребята болели. После этого не было никаких моментов, связанных с простудой или ОРВИ.

— Никто из команды не сдавал тесты на короновирус?

— У нас нет таких симптомов. Мы готовы к этому. Может быть, когда приедем — сдадим. Я не знаю. Мы были в Испании на сборах. Все время летаем самолетами. Наверное, это не просто. Но пока медицинский штаб справляется. (Елена Григорьевская)